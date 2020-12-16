Количество трудовых мигрантов в России в этом году сократилось более, чем в два раза.

Сейчас в России постоянно находятся примерно 6 миллионов иностранцев. По данным Министерства внутренних дел, которые приводит РИА Новости на начало года их было около 11 миллионов, но затем количество начало постепенно снижаться. Около миллиона человек имеют официальный вид на жительство или разрешение на временное проживание. Чаще всего они трудятся по патентам. Известия пишут, что в стране работает почти миллион и 800 тысяч иностранцев, тогда как год назад их было два миллиона и 400 тысяч. Преимущественно центрами притяжения рабочей силы являются крупные города и экономические центры. Из-за коронавируса и закрытых границ жители бывших советских республик не могут вернуться в Россию. В Москве это даже повлияло на структуру занятости. РБК пишет, что вакансий курьеров и таксистов стало больше на 85 процентов, а строителей на 30.

В бюллетене Росстата сообщается, что всего в 2019 году Россию посетили более 32 миллионов человек.