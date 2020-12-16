Политолог Соловей призвал сторонников не участвовать в массовых мероприятиях «Движения перемен» в ближайшее время

Политолог, основатель «Движения перемен» Валерий Соловей призвал своих сторонников не участвовать в массовых мероприятиях движения в ближайшее время. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне сообщили, что моих сторонников и симпатизантов хотят спровоцировать и устроить второе дело «Сети» и «Нового величия». Это происходит прямо сейчас в реальном времени. Если вы общаетесь в чате, а у «Движения перемен» несколько чатов, и допускаете там заявления, которые при изощренной фантазии кривдоохранителей могут быть названы экстремистскими…. Как дело «Сети» появилась: если есть провокаторы, а у нас не может не быть провокатора, которые готовы приписать что угодно, то материал сам собой начинает накапливаться. Призываю сторонников в Москве и в Питере до Нового года и после Нового года, по крайней мере в течение двух недель, не участвовать в массовых акциях, потому что это все очень рискованно сейчас», – сказал он.

В.Соловей отметил, что на момент его выхода из СИЗО накануне скорее всего также готовилась провокация.

«Сторонники Захара Прилепина в количестве 10-15 человек, собрались у входа в изолятор. Офицеры МВД, которые в этом изоляторе работали, понимая к чему это все ведет и не желая нести ответственность, вывезли меня в машине с тонированными стеклами в другое место, откуда я вышел на свободу, и до посадки на поезд я находился под защитой и под контролем», — заключил он.

Ранее Валерия Соловья арестовали на десять суток в Петербурге. Его обвинили в незаконном проведении публичной акции. Валерий Соловей встречался в Петербурге со своими знакомыми, а после на Невском проспекте стоял и общался с людьми, которые узнали его и подошли поговорить. В этот же момент в группу людей неизвестные кинули дымовую шашку и раскидали рядом листовки. После этого политолога забрали в отделение полиции, где на него составили протокол.