В Российской футбольной премьер-Лиге стартует заключительный перед зимним перерывом тур. В центре внимания – встреча лидеров Чемпионата Зенита и Спартака.

19-й тур завершает осеннюю часть турнира. Волею календаря промежуточное лидерство разыграют сегодня в очном противостоянии Зенит и Спартак. Игра в Санкт Петербурге начнется в 20.00.Прямая трансляция на МАТЧ ТВ. Пока футболисты северной столицы опережают москвичей на 3 очка. Так что уйти на перерыв на первом месте спартаковцы смогут только в случае победы сегодня. В первом круге в Москве соперники сыграли вничью 1-1.

Другим событием тура станет игра в Ростове, где местная команда будет принимать ЦСКА. Интересно, что и здесь сразятся соседи по турнирной таблице. Армейцы пока третьи, ростовчане четвертые с отставанием от красно-синих всего на 2 балла. Эта игра пройдет в четверг.

Возобновится российский футбольный Чемпионат 28 февраля.