Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился почти на 17% — это следует из статистики Центрального банка. Отмечается, что в последние месяцы российская валюта немного укрепилась. Курс рубля к доллару вырос почти на полтора процента, а к евро — менее чем на 1%.