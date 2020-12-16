Реальный эффективный курс рубля с начала года снизился почти на 17% — это следует из статистики Центрального банка. Отмечается, что в последние месяцы российская валюта немного укрепилась. Курс рубля к доллару вырос почти на полтора процента, а к евро — менее чем на 1%.
2020-12-16T11:33:44+03:00
2020-12-16T11:47:42+03:00
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11:33, 16 декабря 2020
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