В компании Аэрофлот считают, что учебный тренажер мог стать причиной катастрофы самолета Сухой СуперДжет-100 в Шереметьево. Об этом пишет газета Ведомости, ссылаясь на совещание в Ространснадзоре. На нем отмечалось, что поведение тренажера для пилотов в ручном режиме существенно отличается от управления самолетом в реальных условиях.
Катастрофа произошла весной 2019 года. Тогда погиб 41 человек.
В Аэрофлоте считают, что учебный тренажер мог стать причиной катастрофы самолета Сухой СуперДжет-100 в Шереметьево
В компании Аэрофлот считают, что учебный тренажер мог стать причиной катастрофы самолета Сухой СуперДжет-100 в Шереметьево. Об этом пишет газета Ведомости, ссылаясь на совещание в Ространснадзоре. На нем отмечалось, что поведение тренажера для пилотов в ручном режиме существенно отличается от управления самолетом в реальных условиях.