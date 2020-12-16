В Аэрофлоте считают, что учебный тренажер мог стать причиной катастрофы самолета Сухой СуперДжет-100 в Шереметьево

В компании Аэрофлот считают, что учебный тренажер мог стать причиной катастрофы самолета Сухой СуперДжет-100 в Шереметьево. Об этом пишет газета Ведомости, ссылаясь на совещание в Ространснадзоре. На нем отмечалось, что поведение тренажера для пилотов в ручном режиме существенно отличается от управления самолетом в реальных условиях.

Катастрофа произошла весной 2019 года. Тогда погиб 41 человек.