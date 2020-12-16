Совет Федерации одобрил закон, дающий право бывшему президенту получить пожизненное место в верхней палате парламента. Также расширены гарантии неприкосновенности бывшего главы государства. Он не может быть привлечен к уголовной и административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску.

Неприкосновенность бывшего президента распространяется на принадлежащее ему и членам его семьи имущество.