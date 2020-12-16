Согласно официальным данным, в России за минувшие сутки выявили более 26 с половиной тысяч инфицированных коронавирусом. Столько же вылечились. Примерно такие же показатели были и днем ранее.
Число жертв пандемии выросло на 596 человек.
Согласно официальным данным, в России выявили более 26 с половиной тысяч инфицированных коронавирусом
Согласно официальным данным, в России за минувшие сутки выявили более 26 с половиной тысяч инфицированных коронавирусом. Столько же вылечились. Примерно такие же показатели были и днем ранее.