На личной встрече Лукашенко производит впечатление умного, сильного человека, который все прекрасно понимает – Шкляров

На личной встрече президент Александр Лукашенко производит впечатление умного, сильного человека, который все прекрасно понимает. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политтехнолог, политолог Виталий Шкляров.

«Встреча сама – это уникальная возможность. Открытие для себя другого Лукашенко отчасти. Он невероятно, мне кажется, умный и все прекрасно понимает, он в этом смысле какой-то человек отвязный, которому некуда спешить, уходить. Он последний из могикан. Плотный, сильный, крутой мужик, если честно. Любящий отец, что меня поразило, я пять часов следил за ним, смотрел ему в глаза. Удивило то, что на встрече был Николай (сын президента Лукашенко). Пять часов в 16 летнем возрасте сидеть слушать взрослый разговор, не шелохнувшись, очень уважительно. Я увидел Лукашенко любящего отца, последнего диктатора и трепетного отца», — сказал он.

В октябре после личной встречи с президентом Белоруссии политтехнолога Виталия Шлкярова перевели из СИЗО под домашний арест. Глава Госдепартамента США Майк Помпео лично звонил Александру Лукашенко и просил позволить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию республики. Сейчас В.Шкляров находится в Киеве. Между тем уголовное дело против него в Белоруссии не прекращено.

В июле Виталия Шклярова задержали в Белоруссии по обвинению в подготовке беспорядков. В силовых структурах республики говорили, что политтехнолог пытался мобилизовать электорат вокруг претендента на пост президента Сергея Тихановского. Виталий Шкляров вину отрицал.