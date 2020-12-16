На личной встрече президент Александр Лукашенко производит впечатление умного, сильного человека, который все прекрасно понимает. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политтехнолог, политолог Виталий Шкляров.
«Встреча сама – это уникальная возможность. Открытие для себя другого Лукашенко отчасти. Он невероятно, мне кажется, умный и все прекрасно понимает, он в этом смысле какой-то человек отвязный, которому некуда спешить, уходить. Он последний из могикан. Плотный, сильный, крутой мужик, если честно. Любящий отец, что меня поразило, я пять часов следил за ним, смотрел ему в глаза. Удивило то, что на встрече был Николай (сын президента Лукашенко). Пять часов в 16 летнем возрасте сидеть слушать взрослый разговор, не шелохнувшись, очень уважительно. Я увидел Лукашенко любящего отца, последнего диктатора и трепетного отца», — сказал он.
В октябре после личной встречи с президентом Белоруссии политтехнолога Виталия Шлкярова перевели из СИЗО под домашний арест. Глава Госдепартамента США Майк Помпео лично звонил Александру Лукашенко и просил позволить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию республики. Сейчас В.Шкляров находится в Киеве. Между тем уголовное дело против него в Белоруссии не прекращено.
В июле Виталия Шклярова задержали в Белоруссии по обвинению в подготовке беспорядков. В силовых структурах республики говорили, что политтехнолог пытался мобилизовать электорат вокруг претендента на пост президента Сергея Тихановского. Виталий Шкляров вину отрицал.
На личной встрече Лукашенко производит впечатление умного, сильного человека, который все прекрасно понимает – Шкляров
На личной встрече президент Александр Лукашенко производит впечатление умного, сильного человека, который все прекрасно понимает. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политтехнолог, политолог Виталий Шкляров.