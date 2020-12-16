Российские социальные сети ВКонтакте и Телеграм попали в список Еврокомиссии, куда включаются ресурсы, где есть пиратский контент.

Документ, сопровождающий список поясняет, что ВКонтакте можно с помощью поисковика с легкостью найти материалы, которые размещены без согласия правообладателя и ознакомится с ними при помощи встроенного плеера. Телеграм по мнению европейских специалистов недостаточно оперативно реагирует на незаконное появление информации. Кроме того, в мессенджере есть публичные каналы, где достаточно таких материалов. В самой компании с этим не согласились и уверяют, что пиратский контент удаляется в течении суток. Наши ресурсы попали в новую категорию, куда включаются он-лайн платформы, предоставляющие доступ к незаконно размещаемым информационным продуктам или облегчающие его. Кроме того, в списке существуют разделы, куда включаются он-лайн и офф-лайн торговые площадки, и сервисы по продаже лекарств.

Попадание в список Еврокомиссии не влечет никаких юридических последствий и несет только информативную функцию, но участники рынка могут сделать соответствующие выводы.