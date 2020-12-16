Смертность в России стала рекордной за 10 лет, говорят эксперты. Причем такой рост не объясняется только прямыми потерями от коронавируса.

113 человек на 10 тысяч населения – до такого значения вырос показатель смертности в нашей стране с января по октябрь, следует из данных Росстата. В прошлом году благодаря улучшению демографической ситуации эту цифру удалось снизить до почти 103 умерших, отмечает газета РБК. Предыдущий максимум был достигнут ровно 10 лет назад, когда смертность выросла на фоне аномально жаркого лета. Всего с за 10 месяцев года в нашей стране скончались более 1,6 млн. человек, Эта цифра выросла почти на 10%. При этом не все получается объяснить именно пандемией коронавируса, отмечает издание. Так, с апреля по октябрь т.н. избыточная смертность, то есть превышение над средними показателями составила более 140 тыс. человек. При этом коронавирусная инфекция, по данным Росстата, была обнаружена у чуть более половины из этой цифры. И только примерно у 46 тыс. человек она послужила основной причиной смерти. Такое расхождение, по мнению специалистов, может быть связано как с тем, что не учли все смерти, связанные с инфекцией, так и с косвенными эффектами пандемии. К примеру, возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медицинской помощи и даже психологической реакцией россиян на распространение коронавируса.

Нынешняя ситуация со смертностью, как поясняют эксперты, приведет к тому, что ожидаемая продолжительность жизни по итогам года снизится. А между тем рост этого показателя является национальной целью, о чем говористя в одном из указов президента.