Шкляров, которого в октябре выпустили из белорусского СИЗО, хотел бы вернуться в Минск, несмотря на уголовное дело

Политтехнолог Виталий Шкляров, которого в октябре выпустили из белорусского СИЗО, хотел бы вернуться в Минск, несмотря на открытое уголовного дело. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я, к сожалению, не могу приехать в Беларусь, потому что открыто уголовное дело. Тут дилемма, смогу ли и стоит ли туда ехать, понимая, что меня там с хлебом с солью ждать не будут. Другое дело, что у меня сильно больная мать и неизвестно, как все будет с ней. Я очень хотел бы сейчас вернуться в Минск, потому что не боюсь и нужно заниматься тем, что происходит сейчас в стране. Я думаю, что это лучшее, что сейчас можно сделать для себя, для страны», — сказал он.

В.Шкляров отметил, что сейчас находится в Киеве с семьей.

Отпустить политтехнолога Виталия Шклярова из белорусского СИЗО президента Александра Лукашенко лично просил госсекретарь США Майк Помпео. Защита Виталия Шклярова обратилась с ходатайством с просьбой разрешить ему выезд с территории Белоруссии для того, чтобы он увидел свою семью и поправил свое здоровье. Уголовное дело против него не прекращено.

В июле Виталия Шклярова задержали в Белоруссии по обвинению в подготовке беспорядков. В силовых структурах республики говорили, что политтехнолог пытался мобилизовать электорат вокруг претендента на пост президента Сергея Тихановского. Виталий Шкляров вину отрицал