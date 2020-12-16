Во многих странах, в том числе в России, наблюдаются проблемы в работе интернет-ресурсов. Более 90% пользователей мессенджера WhatsApp утверждают, что не могут подключиться к сервису. У 60% на YouTube не проигрываются видеоролики. Также поступают жалобы и на сбои в работе Телеграм.

Напомним — два дня назад произошел массовый сбой в работе сервисов Google.