Компания X5 Retail Group объявила, что с сегодняшнего дня снижает цены на семь социально-значимых продуктов. Среди них хлеб, черный чай, картофель, зерновые хлопья и тушеная говядина. В официальном сообщении говорится, что это делается ради поддержки малоимущих покупателей.

Речь идет о торговой сети. Которой принадлежат магазины Пятерочка, Перекресток и Карусель.

О недопустимости роста цен на продукты власти России говорят всю минувшую неделю после того, как Владимир Путин обратил внимание на проблему.

До 20-го декабря производители и торговые сети должны заключить соглашение для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.