Мэрию Парижа оштрафовали за слишком большое количество женщин-руководителей в администрации. Во Франции действует закон, регулирующий гендерный баланс на высоких государственных должностях.

90 тысяч евро составляет штраф, который должна выплатить мэрия Парижа за то, что не соблюдается установленное законом соотношение мужчин и женщин при назначении на руководящие должности. Их должно быть поровну, или хотя бы 60 на 40%, но в 2018 году в администрации Парижа высокие посты получили сразу 11 женщин и всего 5 мужчин. Как отметила глава города Анн Идальго, по мнению надзорных органов, мэрия французской столицы стала «слишком феминистской». Сама она считает это абсурдом, а назначение штрафа несправедливым, безответственным и опасным решением. Ее слова цитирует агентство ТАСС. Идальго подчеркнула, что по всей Франции наблюдается серьезный гендерный дисбаланс, и, чтобы добиться паритета, необходимо ускорить темп. Закон, на основании которого был выписан штраф, регулирует именно распределение новых или замещение старых должностей, а не в целом представительство женщин и мужчин на руководящих постах. Как отмечает газета Le Monde, их в администрации почти поровну.

В прошлом году во Франции была принята поправка, позволяющая избежать взысканий, если руководство сознательно берет больше сотрудников одного пола, чтобы выровнять дисбаланс. Но она вступила в силу после выявления нарушений.