В ряде европейских стран с сегодняшнего дня ужесточаются карантинные меры на фоне распространения коронавируса. Так, в Германии закрываются все предприятия розничной торговли за исключением продовольственных магазинов и аптек. Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Похожие ограничительные меры с сегодняшнего дня будут действовать и в Литве.