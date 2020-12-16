Столичная мэрия планирует добавить новые функции в приложение «Помощник Москвы». После этого, как пишет газета «КоммерсантЪ», можно будет жаловаться не только на тех, кто неправильно припарковался, но и на другие нарушения.

Обновление системы добровольных помощников московской администрации обойдется почти в 77 млн. рублей. Так следует из объявления на сайте госзакупок. Как пишет «КоммерсантЪ», после этого в приложении «Помощник Москвы» можно будет сообщать, к примеру, о незаконной торговле, или о скоплениях людей в общественных местах. В этом случае мэрия может закрыть на время парк или сквер и вновь пускать туда посетителей, когда количество собравшихся уменьшится. Еще одним новшеством станет функция отслеживания зараженных коронавирусом, которые нарушают карантин. Активные участники получат баллы. Их потом можно будет обменять на проезд в метро, а также рюкзаки, футболки и кепки. В целом, как отмечает газета, проект укладывается в общую политику московской мэрии по цифровому контролю граждан. Еще в октябре издание рассказывало о планах запустить в тестовом режиме систему мониторинга пассажиропотока на улицах столицы.

Эксперты напоминают, что власти не всегда бережно относятся к хранению персональных данных. Только на прошлой неделе интернет-издание Readovka писало о том, как в сеть попали данные жителей Москвы, которые весной заразились коронавирусом.