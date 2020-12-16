Европейская комиссия внесла социальную сеть ВКонтакте и мессенджер Телеграм в список сервисов с пиратским контентом. Утверждается, что они предоставляют доступ к музыке, книгам, фильмам, защищенным авторским правом без разрешения правообладателей.

В документе отмечено, что и ВКонтакте, и Телеграм возражали против включения их в список и утверждали, что борются с пиратским контентом.