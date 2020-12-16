Адвокат Пола Уилана: Джо Байден ускорит переговоры по возвращению своего соотечественника на родину

Адвокат осужденного за шпионаж американца Пола Уилана уверен, что новый президент США Джо Байден ускорит переговоры по возвращению своего соотечественника на родину. В интервью Интерфаксу Владимир Жеребенков сказал, что по его данным, Дональд Трамп в этом заинтересован не был.

Ранее сообщалось, что американца могут обменять на осужденных в США россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.