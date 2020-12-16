Комитет постоянных представителей стран ЕС, как ожидается, одобрит продление экономических санкций против России

Комитет постоянных представителей стран ЕС, как ожидается, одобрит сегодня продление экономических санкций против России. Политическое решение на сей счет было принято еще неделю назад.

Ограничительные меры постоянно продлеваются, так как в Брюсселе не видят прогресса в урегулировании ситуации на востоке Украины.