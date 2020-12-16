В Симоновском суде состоится рассмотрение иска полиции об ужесточении административного надзора в отношении Удальцова

В Симоновском суде города Москвы сегодня состоится рассмотрение по существу иска полиции об ужесточении административного надзора в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Как сказал сам политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы», эти «надуманные требования полиции имеют политический подтекст».

«В Симоновском суде должно состояться рассмотрение по существу иска отдела полиции по району «Нагатинский затон» об ужесточении административного надзора в отношении меня, который установлен с 2018 года.

Полиция решила, что я не соблюдаю в должном порядке установленный надзор», — рассказал С.Удальцов.

По словам политика, полиция просит помимо тех ограничений, которые уже существуют, ужесточить условия административного надзора. При этом политик напомнил, что ему запрещено посещение массовых мероприятий, а также выезд из Московского региона.

Административный надзор был установлен в отношении Удальцова в октябре 2018 года (после масштабных протестов против повышения пенсионного возраста) сроком на 3 года. По словам С.Удальцова, органы полиции просят дополнительно установить в отношении него ограничение в виде обязательного нахождения дома в период с 22.00 до 06.00 утра, а также запретить выезд в Московскую область и увеличить до 4 раз в месяц необходимость отмечаться в отделе полиции по месту жительства. «А также дополнить запрет на посещение массовых мероприятий формулировкой – «нельзя не только посещать, но и находится вблизи мест проведения как согласованных, так и несогласованных акций», — рассказал С.Удальцов.

Сам политик считает эти требования полиции «надуманными», и имеют «политический подтекст».

«Я считаю ужесточать административный надзор нет оснований, потому что я ничего не нарушал. Буду категорически настаивать об отклонении этого иска полиции. Прогнозировать, как поведет себя суд, дело неблагодарное. Наша судебная система неидеальная, но я надеюсь, что мне удастся отбиться от этих необоснованных претензий и оставить надзор в том виде, в котором он сейчас», — сказал С.Удальцов.