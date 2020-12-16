В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.
По словам Эргашева, до конца года планируется открыть около 2 тысяч коек.
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В Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.
По словам Эргашева, до конца года планируется открыть около 2 тысяч коек.