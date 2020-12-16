РБК: Смертность в России на фоне пандемии коронавируса стала максимальной за 10 лет

Смертность в России на фоне пандемии коронавируса стала максимальной за 10 лет, — подсчитала газета РБК. Она ссылается на данные Росстата. Уровень смертности в этом году составил более 113 человек на сто тысяч населения. Это максимум с 2010 года, когда смертность в Росси выросла из-за аномально-жаркого лета.
2020-12-16T10:30:00+03:00
2020-12-16T10:30:59+03:00
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10:30, 16 декабря 2020
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