Число заражений коронавирусом в мире приближается к 73 с половиной миллионам, — об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Число жертв пандемии выросло за сутки до 1 миллиона 600 тысяч человек.

Отмечается, что выздоровели при этом более 48 миллионов инфицированных.