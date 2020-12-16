Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за то, что слишком много женщин занимают в ней руководящие посты. Об этом сообщила глава города Ан Идальго на заседании городского совета. Нарушение было выявлено в ходе недавнего аудита, несмотря на то, что все должности были распределены еще в 2018 году.

Согласно законам, соотношение мужчин и женщин должно составлять как минимум 60% на 40, — в мэрии Парижа на руководящих должностях сейчас почти 70% представительниц слабого пола.