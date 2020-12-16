Советник президента США по нацбезопасности был вынужден прервать поездку по Европе из-за кибератак на госучреждения

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден экстренно прервать поездку по Европе из-за кибератак на госучреждения, к которым, по данным американских СМИ, может быть причастна России.

Советник планировал вернуться в субботу, но вынужден был изменить планы. Он успел побывать только в Израиле и Франции, где встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном. Визиты в Швейцарию, Италию, Германию и Великобританию пришлось отменить. Газета Политико видит в этом показатель серьезности положения. В понедельник группа хакеров получила доступ к системе Министерства финансов США, а также национального управления по телекоммуникациям и информации, министерства торговли и данным Госдепартамента. Агентство Рейтер сообщило, что взлом был осуществлен специалистами, которые предположительно работают на российское правительство. Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков призвал голословно не обвинять русских.

По возвращении Роберт О'Брайен проведет заседание Совета по национальной безопасности.