Мещанский суд Москвы должен провести предварительные слушания по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег , обвиняемых в растрате средств банка «Восточный».
Как ожидается, суд в закрытом режиме определит дату начала рассмотрения дела по существу. Адвокаты обещают подать ходатайства о возвращении дела в прокуратуру. Никто из фигурантов не признает свою вину. Майкл Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком «Восточный».
Мещанский суд Москвы должен провести предварительные слушания по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви
Мещанский суд Москвы должен провести предварительные слушания по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег , обвиняемых в растрате средств банка «Восточный».