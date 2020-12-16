Мещанский суд Москвы должен провести предварительные слушания по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег , обвиняемых в растрате средств банка «Восточный».

Как ожидается, суд в закрытом режиме определит дату начала рассмотрения дела по существу. Адвокаты обещают подать ходатайства о возвращении дела в прокуратуру. Никто из фигурантов не признает свою вину. Майкл Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком «Восточный».