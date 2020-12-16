Гражданский активист Константин Котов вышел на свободу из колонии. Он отбывал наказание по статье о «неоднократных нарушениях» на публичных мероприятиях.

У ворот колонии в Покрове Владимирской области Константина Котова встречали журналисты, правозащитники, адвокат Мария Эйсмонт, фигуранты других громких политических дел, в том числе супруга активиста, осужденная по делу «Нового величия» Анна Павликова. Они в соцсетях публикуют фотографии встречи. Котов провел в заключении почти 500 дней с момента своего задержания в августе прошлого года, это подсчитал проект ОВД-Инфо. Он стал вторым осужденным по статье, известной как «дадинская» — по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина. Его дело расследовали в рекордные сроки: буквально за несколько дней. Рассмотрение в суде заняло всего два дня. Активиста приговорили к 4 годам колонии за участие в нескольких акциях и призыв выйти на Трубную площадь из-за недопуска до выборов независимых кандидатов в Мосгордуму. Позже Мосгорсуд сократил срок до полутора лет. Как отмечает «ОВД-Инфо», в колонии на активиста оказывали давление, применялись необоснованные взыскания, а в ноябре Котову отказали в условно-досрочном освобождении.

По «дадинской статье» также преследуются столичный муниципальный депутат Юлия Галямина и один из участников акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.