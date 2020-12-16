МВД: В России почти вдвое сократилось число мигрантов

В России почти вдвое сократилось число мигрантов, — сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на МВД. Сейчас их более 6 миллионов. Большинство учтенных мигрантов работают в нашей стране по патентам.

Ранее Министерство строительства предложило упросить условия въезда на территорию России лиц, которые будут работать на строительных объектах. В 50 регионах не хватает мигрантов.