Московские частные клиники, по данным газеты Ведомости, будут проводить вакцинацию от коронавируса. Это предложение Департамента здравоохранения столицы. Центры должны будут отвечать ряду требований — такие частные клиники должны быть подключены к единой медицинской информационной системе Москвы, а также сами будут обеспечивать транспортировку вакцины.

Пока непонятно, будет ли услуга платной — так, в одной из компаний сказали, что плата будет взиматься за прием врача перед вакцинацией и необходимые лабораторные исследования.