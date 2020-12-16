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08:31, 16 декабря 2020

Московские частные клиники, по данным газеты Ведомости, будут проводить вакцинацию от коронавируса

Московские частные клиники, по данным газеты Ведомости, будут проводить вакцинацию от коронавируса. Это предложение Департамента здравоохранения столицы. Центры должны будут отвечать ряду требований — такие частные клиники должны быть подключены к единой медицинской информационной системе Москвы, а также сами будут обеспечивать транспортировку вакцины.
Пока непонятно, будет ли услуга платной — так, в одной из компаний сказали, что плата будет взиматься за прием врача перед вакцинацией и необходимые лабораторные исследования.



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