В Санкт-Петербурге осталось только 4% свободных коек для больных COVID-19 — признают власти. Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что, в частности, до конца года будет расширен временный госпиталь в Ленэкспо.

Эргашев отметил, что число заболевших не уменьшается, однако в целом ситуация находится под контролем.