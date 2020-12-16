Осужденный за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий Константин Котов вышел на свободу. Он отбывал наказание в колонии во Владимирской области.

Активист провел в заключении почти 500 дней. Изначально Котова приговорили к четырем годам, затем срок сократили до полутора лет.