Осужденный за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий Константин Котов вышел на свободу. Он отбывал наказание в колонии во Владимирской области.
Активист провел в заключении почти 500 дней. Изначально Котова приговорили к четырем годам, затем срок сократили до полутора лет.
Осужденный за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий Константин Котов вышел на свободу
Осужденный за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий Константин Котов вышел на свободу. Он отбывал наказание в колонии во Владимирской области.