В Мещанском суде сегодня пройдут предварительные слушания по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

В Мещанском суде сегодня пройдут предварительные слушания по делу основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви. Его и еще несколько человек обвиняют в растрате.

По версии следствия, Майкл Калви и ряд других фигурантов причастны к хищению двух с половиной миллиардов рублей у банка «Восточный» путем выдачи невозвратного кредита компании «Первое коллекторское бюро». Долг, как утверждается, был зачтен уступкой акций, которые стоили гораздо дешевле. Калви и другие фигуранты не признают вину. В прошлом месяце Верховный суд освободил его и предполагаемых сообщников из-под домашнего ареста. Это произошло в то время, как банк Восточный отказался от всех претензий к основателю фонда Baring Vostok, до этого кредитное учреждение как напоминает агентство Интерфакс заявляло об убытках почти на 10 миллиардов рублей. При этом Калви и остальным фигурантам суд запретил в течение месяца ночью покидать место жительства, а также посещать помещения банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро, получать и отправлять корреспонденцию.

Напомним, что сначала Калви и другим фигурантам следствие вменяло мошенничество, но год назад изменило статью на растрату. При этом суть обвинения осталась прежней.