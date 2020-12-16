Власти ЕС внесли «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов, которые способствуют распространению пиратского контента

Власти ЕС внесли соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram в список ресурсов, которые способствуют распространению пиратского контента. Согласно опубликованному документу, у пользователей «ВКонтакте» есть доступ к нелегальным фильмам, в том числе через встроенный плеер, а также к книгам. В мессенджере «Телеграм» есть публичные каналы и боты, которые позволяют обмениться пиратским контентом. В документе отмечено, что и «ВКонтакте», и Telegram возражали против включения их в список и заявляли, что ведут борьбу с пиратами.