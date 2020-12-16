Россия входит в число стран-лидеров по числу преследуемых СМИ, утверждают в Комитете по защите журналистов

Россия входит в число стран-лидеров по числу преследуемых представителей СМИ, утверждают в Комитете по защите журналистов. Международная неправительственная организация подготовила доклад, в котором подчеркивается, что репрессии в отношении журналистов в мире усугубились на фоне пандемии коронавируса.

За этот год по меньшей мере 274 журналиста во всем мире заключили в тюрьму за их профессиональную деятельность, и это новый антирекорд, сообщается в докладе. Ухудшение ситуации связано с тем, что власти авторитарных стран арестовали многих представителей СМИ, освещавших COVID-19 или политическую нестабильность, двое из них умерли, заразившись в заключении. Как отмечают в Комитете по защите журналистов, Россия вошла в десятку самых репрессивных стран – здесь не менее 10 сотрудников СМИ оказались лишены свободы за последние годы. Среди них в частности арестованный по делу о госизмене бывший корреспондент изданий «Коммерсант» и «Ведомости» Иван Сафронов, а также обвиняемый в участии в террористической организации журналист дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев. Странами-лидерами по числу арестованных в этом году журналистов стали Турция, Египет и Саудовская Аравия, а также Китай, который, как говорится в докладе, уже второй год подряд удерживает позицию «главного в мире тюремщика».

В список стран со значительным числом заключенных в тюрьму журналистов вошла Беларусь, где продолжаются массовые протесты после оспариваемого переизбрания Александра Лукашенко.