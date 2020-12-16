Активист Константин Котов вышел на свободу

Он отбыл срок в полтора года в колонии города Покров Владимирской области. Фотографии улыбающегося Константина Котова у входа в колонию появились в соцсетях всего несколько минут назад. Котов был признан виновным в неоднократных нарушениях на митингах. Он был задержан в середине августа прошлого года во время летних протестов в Москве из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
2020-12-16T07:31:09+03:00
2020-12-16T07:36:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 16 декабря 2020
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