Активист Константин Котов вышел на свободу

Он отбыл срок в полтора года в колонии города Покров Владимирской области. Фотографии улыбающегося Константина Котова у входа в колонию появились в соцсетях всего несколько минут назад. Котов был признан виновным в неоднократных нарушениях на митингах. Он был задержан в середине августа прошлого года во время летних протестов в Москве из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.