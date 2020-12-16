Груз с пробами лунного грунта должны доставить сегодня на Землю

Таким образом, завершится миссия китайской космической станции «Чанъэ-5».

Капсула с образцами, которые на Луне собрал посадочный модуль станции, по расчету китайских специалистов, приземлится на севере страны, в регионе Внутренняя Монголия. Перед этим контейнер на расстоянии примерно в пять километров от Земли сбросит другой служебный модуль, который отвечал за обратный полет. НА Землю везут около двух килограммов грунта, которые собрал автоматический аппарат на видимой части Луны в районе Океана Бурь. Операция длилась около двух суток. Собранный материал поможет ученым узнать больше об эволюции естественного спутника нашей планеты. Впервые за почти полвека человечество получит новые образцы для исследования. Последний раз это удавалось советской станции «Луна-24» в середине 70-х. Китай же, благодаря успеху миссии, должен стать третьей страной, которая смог добыть лунный грунт.

Больше всего образцов пород с Луны доставили на землю больше полувека назад американские астронавты – почти 400 граммов.