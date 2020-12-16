В МВД Дагестана не нашли признаков экстремизма в пропаганде так называемого «женского обрезания» в интернете

Несмотря на то, что эта процедура, имеющая зачастую тяжелейшие последствия для здоровья женщин, подвергается резкой критике со стороны врачей, ученых и международных организаций.

Речь идет о публикациях на сайтах Islam.ru и Муфтията Дагестана, а также в постах в группе «Нур-ур-Ислам» во «ВКонтакте» об операциях на половых органах у девочек и женщин, которые практикуются по религиозным или ритуальным мотивам. Утверждалось, что эти калечащие процедуры, якобы могут иметь положительное влияние, а в некоторых заметках даже говорилось о необходимости таких вмешательств, сообщили интернет-изданию «Медиазона» в проекте «Правовая инициатива». Адвокаты юридической компании в середине мая обратились в Следственное Управление ФСБ России с заявлением о проверке таких статей. Сспустя более чем полгода никакого процессуального решения так и не было получено. На прошлой неделе правозащитники подали в суд заявление о бездействии должностных лиц. После этого они получили письмо о том, что специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД дважды провели исследование материалов на сайте Муфтията и не нашли в них признаков экстремизма. При этом другие источники, указанные в заявлении, не упоминаются.

Согласно информации «Правовой инициативы», ежегодно в Дагестане проводят около 1 200 операций по «женскому обрезанию».