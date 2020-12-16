Европарламент сегодня вручит премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова

Награду получит белорусская оппозиция. Церемония пройдет в пленарном зале Европарламента. Она станет одним из центральных событий сессии. Премией, названной в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, отметят большую группу белорусских оппозиционеров. В числе них бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, лауреат нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, активистка Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Награду также получат политик Николай Статкевич и один из создателей телеграм-канала Nexta Степан Путило. Их отметят за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли и права человека во всем мире. Премию вручит глава Европарламента Давид Сассоли.

Массовые протесты в Белоруссии, напомню, не прекращаются больше четырех месяцев, они начались после выборов президента, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко. Его противники обвиняют власти в фальсификациях, требуют новых выборов и прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

Премию Сахарова вручают с 1988 года, её призовой фонд составляет 50 тысяч евро. В прошлом году награду присудили уйгурскому правозащитнику Ильхаму Тохти, годом раньше — украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, а в 2017 — демократической оппозиции Венесуэлы.