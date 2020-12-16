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06:04, 16 декабря 2020

Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на меру пресечения аудитору Счетной палаты Михаилу Меню

Бывшего министра строительства и бывшего ивановского губернатора обвиняют в растрате.

Пересмотреть меру пресечения просят адвокаты Михаила Меня, которые считают ее чрезмерной. Бывшему федеральному министру, который проходит по делу о хищении 700 млн. рублей нельзя покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, а также отправлять и или получать почту, совершать звонки и использовать интернет. Представители защиты обращают внимание, что это фактически лишает аудитора Счетной палаты возможности работать дальше. А кроме того, по словам одного из адвокатов, само предписание суда составлено таким образом, что принятые меры превращаются для его подзащитного фактически в домашний арест. По версии следствия, Мень, будучи губернатором Ивановской области, в составе преступной группы похитил более 700 млн. рублей, которые федеральный бюджет выделил одному из предприятий региона. Сам он вины не признает.

Само дело, как писала газета «КоммерсантЪ», может быть вскоре прекращено. Срок давности по статье обвинения истекает в феврале-марте.



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