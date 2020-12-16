В Лондоне введут максимальный уровень ограничений в связи с COVID-19

Под новые ограничительные меры попадают бары, кафе и рестораны.

С сегодняшнего дня в британской столице будет действовать максимальный, третий уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Это следует из заявления мэра Лондона Садика Хана. Градоначальник отметил, что данное решение может разочаровать бизнес. Однако назвал его необходимым.

Согласно новым ограничениям, в городе запретят принимать клиентов ресторанам, кафе и барам. Заведения смогут работать только навынос и на доставку. Также под запрет попали публичные и массовые мероприятия. В городских парках граждане смогут встречаться в количестве до шести человек при условии соблюдения социальной дистанции. А вот лондонские магазины, салоны красоты и спортзалы продолжат свою работу.

В то же время, власти планируют смягчить правила на рождественские праздники. Так, с 23 по 27 декабря могут разрешить собираться дома одновременно трем семьям.