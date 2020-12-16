Журналист Иван Сафронов изолирован из-за контакта с больным COVID-19, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева

Об этом она написала в «Фейсбуке». Советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент изданий «Коммерсант» и «Ведомости» с июля находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в госизмене. На встрече с членами совета по правам человека президент Владимир Путин заявил, что преследование Сафронова связано с его работой в «Роскосмосе», в госкорпорации это опровергли. Адвокат Сафронова Иван Павлов предположил, что президента дезинформировали. Завтра Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на арест журналиста.
2020-12-16T05:14:57+03:00
2020-12-16T05:14:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 16 декабря 2020
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