Журналист Иван Сафронов изолирован из-за контакта с больным COVID-19, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева

Об этом она написала в «Фейсбуке». Советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент изданий «Коммерсант» и «Ведомости» с июля находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в госизмене. На встрече с членами совета по правам человека президент Владимир Путин заявил, что преследование Сафронова связано с его работой в «Роскосмосе», в госкорпорации это опровергли. Адвокат Сафронова Иван Павлов предположил, что президента дезинформировали. Завтра Мосгорсуд, как ожидается, рассмотрит жалобу на арест журналиста.