Арест на 30 суток грозит жителю Нижнего Новгорода из-за акции в поддержку Алексея Навального

На Максима Алибаева составлен протокол о повторном неповиновении полиции, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Участник пикета был задержан накануне с плакатом, на котором было написано – «Раскрыты лица фсбшных террористов». В понедельник было опубликовано расследование группы Bellingcat, изданий Insider, Spiegel и телеканала CNN. В нем утверждается, что Алексея Навального отравили химоружием «Новичок» сотрудники ФСБ и названы их имена. В Кремле расследование не комментировали.