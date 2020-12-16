Арест на 30 суток грозит жителю Нижнего Новгорода из-за акции в поддержку Алексея Навального

На Максима Алибаева составлен протокол о повторном неповиновении полиции, сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Участник пикета был задержан накануне с плакатом, на котором было написано – «Раскрыты лица фсбшных террористов». В понедельник было опубликовано расследование группы Bellingcat, изданий Insider, Spiegel и телеканала CNN. В нем утверждается, что Алексея Навального отравили химоружием «Новичок» сотрудники ФСБ и названы их имена. В Кремле расследование не комментировали.
2020-12-16T05:14:28+03:00
2020-12-16T05:14:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 16 декабря 2020
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