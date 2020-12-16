В Канаде по обвинению в изнасилованиях задержан 79-летний модельер и миллионер Питер Найгард

Как сообщило министерство юстиции США, по данным следствия, он занимался сексуальной эксплуатацией женщин на протяжении 25 лет. Как напоминает британская газета «Гардиан», ранее к коллективному иску против Найгарда присоединились более 80-ти женщин, в суд обратились и двое его сыновей. По словам адвокатов пострадавших, около половины жертв подверглись сексуальному насилию в возрасте 14-15-ти лет. Миллионер все обвинения отрицает.
2020-12-16T04:31:05+03:00
2020-12-16T04:31:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:31, 16 декабря 2020
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