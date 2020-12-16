Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет скрывать сведения о судьях и силовиках

Документ предлагает запретить выдачу информации о них и их имуществе из адресных бюро, паспортных столов и баз данных ГИБДД. Действие законопроекта распространяется на судей, прокуроров, сотрудников ФСБ, СК, ФСИН, Службы внешней разведки, Росгвардии и на некоторые категории военнослужащих.
2020-12-16T04:30:41+03:00
2020-12-16T04:30:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 16 декабря 2020
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