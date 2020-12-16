Майк Помпео заявил, что США все еще ждут от России объяснений по ситуации с Алексеем Навальным

Госсекретаря США, как передает ТАСС, попросили прокомментировать публикацию в британской газете Sunday Times о том, что российского политика пытались отравить дважды. В понедельник международная группа Bellingcat, издания Insider, Spiegel и телеканал CNN опубликовали расследование, в котором утверждается, что Алексея Навального отравили сотрудники ФСБ и названы их имена. В Кремле это до сих пор никак не комментировали.