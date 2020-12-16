Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили контракт с музыкальным сервисом Spotify

Компания герцога и герцогини Сассекских будет выпускать подкасты, сообщается на сайте сервиса. Ранее стало известно о том, что американский видеосервис Netflix заключил с супружеской парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в 150 миллионов долларов.
2020-12-16T03:13:29+03:00
2020-12-16T03:13:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 16 декабря 2020
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