Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили контракт с музыкальным сервисом Spotify

Компания герцога и герцогини Сассекских будет выпускать подкасты, сообщается на сайте сервиса. Ранее стало известно о том, что американский видеосервис Netflix заключил с супружеской парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в 150 миллионов долларов.