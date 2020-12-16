Синод Кипрской православной церкви счел несправедливым запрет на присутствие прихожан на богослужениях

Ограничение было введено из-за пандемии. Как пишет газета «Филелефтерос», Синод уполномочил предстоятеля Церкви архиепископа Кипрского Хризостома II встретиться с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и передать ему просьбу о разрешении проводить церковные богослужения с участием верующих.
2020-12-16T03:12:56+03:00
2020-12-16T03:12:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 16 декабря 2020
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