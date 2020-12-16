Владимир Путин наградил Бориса Грызлова на его 70-летие орденом

Глава высшего совета партии «Единая Россия», согласно президентском указу, получит орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Как передает ТАСС, в документе говорится, что Грызлов награжден за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу.