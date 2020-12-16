Рамзан Кадыров сообщил о гибели в Чечне участника незаконных вооруженных формирований

По словам главы республики, спецоперация была проведена в Ачхой-Мартановском районе. Кадыров отметил в своем телеграм-канале, что пострадавших среди силовиков нет. Был убит Казбек Байдулаев 1988 года рождения, который находился в розыске с 2012 года, передает ТАСС.

