Помощник Трампа, по сведениям «Рейтер», прервал поездку в Европу из-за кибератак, в которых обвиняют Россию

Об этом же сообщают агентство Bloomberg и издание Politico. По их данным, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен накануне вернулся из Парижа в Вашингтон, чтобы координировать меры в связи с хакерскими атаками, которые затронули Госдепартамент США, министерства обороны, торговли, финансов и внутренней безопасности.
2020-12-16T03:11:46+03:00
2020-12-16T03:11:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 16 декабря 2020
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