Помощник Трампа, по сведениям «Рейтер», прервал поездку в Европу из-за кибератак, в которых обвиняют Россию

Об этом же сообщают агентство Bloomberg и издание Politico. По их данным, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен накануне вернулся из Парижа в Вашингтон, чтобы координировать меры в связи с хакерскими атаками, которые затронули Госдепартамент США, министерства обороны, торговли, финансов и внутренней безопасности.